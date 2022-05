Nur die Parteiikonen Leopold Figl (1947) und Julius Raab (1954) wurden davor von den VP-Delegierten mit dem Maximum an Vertrauen ausgestattet. Karl Nehammer kann für sich in Anspruch nehmen, der erste VP-Obmann zu sein, dem diese 100 Prozent bei der Premierenwahl vergönnt waren. Der Vorschuss ist vor allem ein Signal der Geschlossenheit, mit dem sich eine nach dem Abgang von Sebastian Kurz krisengebeutelte Volkspartei gegen alles, was da noch kommen möge, wappnen will.