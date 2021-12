Es war eine große Inszenierung: Im Gleichklang mit der EU wollte die Regierung keinen Tag verschwenden, um die noch so kleine Zahl an Impfungen in die Oberarme zu injizieren. Kanzler Sebastian Kurz und Minister Rudolf Anschober saßen im Vorzimmer, als am 27. Dezember 2020 eine 84-Jährige den ersten Stich erhielt.