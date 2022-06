Das Projekt Impfpflicht stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Von getriebenen Landeshauptleuten und einer wankenden Bundesregierung als Schnellschuss aufgesetzt, wurde ihr wenige Wochen später durch das Aufkommen der Omikron-Variante de facto die rechtliche Grundlage entzogen. So gesehen ist der Schlussstrich, den Gesundheitsminister Johannes Rauch gestern gezogen hat, die logische Konsequenz. Am Beginn einer Sommerinfektionswelle bleibt dennoch ein bitterer Beigeschmack.