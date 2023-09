Die IAA und ihre Bankrotterklärung

Das Gewusel an den Ständen von Mercedes, der VW-Gruppe, BMW und Renault täuscht. Die Hersteller haben ihre Auftritte auf der Automobilmesse IAA Mobility in München geschrumpft, und zwar drastisch – zumindest in den sechs Messehallen auf dem Messegelände. Wer etwa die Mercedes-Halle auf der IAA Frankfurt kannte, wird die Stern-Präsentation in der bayrischen Metropole kaum wiedererkennen: klein, sehr übersichtlich, ein Schatten ihrer selbst.