Was gehen uns Österreicher die Weltmeere an? Auf den ersten Blick wenig, auf den zweiten genauso viel oder wenig wie jene Länder, die einen direkten Meerzugang haben. Die Ozeane produzieren die Hälfte des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre, und sie nehmen umgekehrt auch einen erheblichen Teil des Kohlendioxids auf, das alle produzieren – auch Österreich.