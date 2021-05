Mit den Klimazielen ist es, so scheint es, wie mit den Fünfjahresplänen der Kommunisten. Wurden deren Pläne verfehlt, wurden eben die nächstfolgenden Ziele weiter nach oben geschraubt. Und zwar so lange, bis sich die Pläne so weit von der Wirklichkeit abgekoppelt hatten, dass eine Realisierung für immer gänzlich utopisch geworden war.