Mehr als 70 Leichen in einem Lastwagen in Ostösterreich, hunderttausende Menschen auf dem Marsch Richtung EU-Staaten oder das Anspülen des toten Flüchtlingskinds Alan Kurdi an einem türkischen Strand: Entsetzliche Bilder veranschaulichten vor fünf Jahren die große Hilflosigkeit – bei den Flüchtlingen und in der europäischen Asylpolitik. Sehenden Auges schlitterte Europa in die Flüchtlingskrise, obwohl der Syrien-Krieg und überfüllte Flüchtlingscamps kein Geheimnis gewesen waren.