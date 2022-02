Aus der Froschperspektive einer stark individualisierten und auf sich selbst zentrierten Gesellschaft hatten wir uns die Sache so verlockend ausgemalt. Mit beginnendem Frühling wird nicht mehr in Inzidenzen und Spitalsbelegungen gerechnet. Unsere Gefühlsspeicher sind leer. Ein müdes Land wird in den Frühling entlassen, schwierig genug, weil die bestehenden Gräben ja nicht von heute auf morgen verschwunden sein werden.