Kein Umarmen von Freunden, keine Feiern im Familien- oder Bekanntenkreis. So schreiben es die staatlich verordneten Regeln in der Corona-Pandemie derzeit vor. Das Virus hat gravierende Folgen für unser Leben – eben nicht nur wirtschaftliche. Und so ist es nachvollziehbar, dass wir uns danach sehnen, rasch wieder in eine von uns geliebte und lange Zeit gelebte "Normalität" zurückzukehren.