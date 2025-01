Weltpolitische Zuspitzungen, atemberaubende künstliche Intelligenz und heikle Zinsentscheidungen: Wir leben in bewegenden Zeiten. Umso passender, dass am Donnerstag das 23. OÖN-Börsespiel begonnen hat. Es empfiehlt sich, spielerisch in die Welt der Finanzmärkte einzutauchen.