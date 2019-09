Es mag eine Schutzbehauptung oder tatsächlich die Naivität einer freiheitlichen Spitzenfunktionärin gewesen sein, wenn sie sagt, sie hätte unbewusst an einem Fackelzug in der Wiener Innenstadt teilgenommen, der von den Identitären organisiert worden ist. Nota bene: Sollte Ursula Stenzel öfter in der Öffentlichkeit Reden schwingen, ohne sich vorher zu erkundigen, in wessen Dienst sie sich damit stellt, dann ist es zumindest beruhigend, dass sie dies als Stadträtin ohne Ressortverantwortung tut.