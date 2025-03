Ihr habt keine Chance, nutzt sie!

Den drei Koalitionspartnern waren einige Symbole wichtig: keine Angelobung am Höhepunkt des Faschings, dem heutigen Dienstag, und nicht an einem der wichtigsten Fasttage der katholischen Kirche, am Aschermittwoch. Bei der Größe der Regierung gab man sich trotz des mächtigen Spardrucks weniger symbolträchtig – angesichts der vielen Herausforderungen seien 14 Minister und sieben Staatssekretäre legitim, so die einhellige Rechtfertigung.