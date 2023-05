Die Austrotürken und ihr Autokrat

Wer verstehen möchte, warum beinahe drei Viertel aller wahlberechtigen Türken in Österreich in ihrem Heimatland einen Autokraten an der Macht halten wollen, muss in die 70er und 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückblicken. Die türkische Gemeinschaft in Österreich hatte sich rasant entwickelt: Im Jahr 1951 zählten die Behörden noch 112 türkische Staatsbürger in Österreich. 40 Jahre später waren es mehr als 118.000.