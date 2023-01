Gestern ist das Selbstverständnis der mächtigsten schwarzen Landespartei zertrümmert worden. Niederösterreichs ÖVP hat die absolute Mehrheit an Mandaten und auch in der Landesregierung verloren. Ein Minus von rund zehn Prozentpunkten und damit verbunden ein Absturz auf 39,9 Prozent, das ist das in Zahlen gegossene Desaster für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihre Parteifreunde.