Für die deutsche Wirtschaft werde der Herbst ungemütlich, waren sich Anfang dieser Woche die Chefökonomen der Commerzbank und des Ifo-Instituts einig. Auch in Österreich drohen viele Branchen in eine vorwinterliche Depression zu verfallen. Der stationäre Handel und die Tourismuswirtschaft fürchten um ihr Weihnachtsgeschäft und damit um die umsatzstärkste Saison. Und was passiert gleichzeitig an den Aktienmärkten? Die Kurse gehen durch die Decke.