Unter dem Begriff Rezession können sich nicht alle etwas vorstellen. Beschreiben wir es so, es ist aus dem richtigen Leben gegriffen: Im Mühlviertel plant ein großes Bauunternehmen (Name bekannt) Anfang September vorsichtiger. Es bestellt nicht einmal 60 Prozent dessen, was es im Vorjahr von seinen Vorlieferanten bezogen hat, dieses Prinzip wird weitergereicht: Gerüstbauer, Kranunternehmer, Transporteure, Dachdecker werden es spüren.