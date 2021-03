Die ÖVP forderte gestern den Rücktritt von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl, weil dieser am Samstag bei den Anti-Corona-Demos in Wien neuerlich den Einpeitscher gab. Es ist vermutlich auch eine Retourkutsche für die vielen blauen Rücktrittsaufforderungen an die Adresse türkiser Minister in den vergangenen Wochen. Kickl und die FPÖ werden sich abputzen und sich wahrscheinlich sogar bestätigt fühlen.