Aus medizinischer Sicht ist eine Verlängerung des harten Lockdowns ohne Alternative. Die Mutationen des Coronavirus, die aus Großbritannien oder Südafrika kommen, fangen nicht an, sich in den anderen Ländern auszubreiten. Mittlerweile weiß man, sie sind längst da, und sie sind effizienter als das ursprüngliche Virus. Per se zwar nicht gefährlicher, aber die um 50 Prozent höhere Infektionsrate hat zur Folge, dass noch mehr Menschen erkranken und sterben.