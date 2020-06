Der Reformbedarf ist enorm

Die UNO-Charta, also der Gründungsvertrag der Vereinten Nationen, ist 75 Jahre alt. Die Verfassung der Staatengemeinschaft wurde am 26. Juni 1945 in San Francisco unterzeichnet – sie trat am 24. Oktober 1945 in Kraft. Und sie ist, wie auch die UNO selbst, unverzichtbar. Gäbe es sie nicht, man müsste sie umgehend erfinden. Das zeigt das Jahr 2020 eindrucksvoll. Schließlich steht die Welt vor gewaltigen Herausforderungen.