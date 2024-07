Im EU-Wahlkampf haben Politiker aus den Reihen der Rechtsaußenparteien noch davon geträumt, nicht wie bisher in zwei Fraktionen, sondern in einem großen, geeinten Block aufzugehen. Als zweitgrößte Kraft nach der Europäischen Volkspartei wollten sie die EU in ihrer bestehenden Form in den kommenden fünf Jahren maßgeblich verändern.