Oberösterreichs SPÖ hat sich zu einem Sinneswandel durchgerungen, der Leben in das erstarrte politische System in unserem Bundesland bringen könnte. Mit der Erklärung von SPÖ-Landeschef Michael Lindner, das Proporzsystem abschaffen zu wollen, hat die SPÖ die Phalanx der Proporz-Verteidiger verlassen. Nun wollen nur noch ÖVP und FPÖ an dem aus der Zeit gefallenen Prinzip festhalten.