Kassandra, Tochter des trojanischen Königs Priamos, ist jene tragische Figur in der antiken Erzählung rund um den Trojanischen Krieg, die ihr Volk vor der Kriegslist der Griechen warnte. Doch die Worte der Seherin wurden in den Wind geschlagen, das Trojanische Pferd wurde in die Stadt gelassen, der Rest ist Geschichte. Und so wie sich Geschichte wiederholt, gibt es immer wieder Kassandras. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine ist eine solche Karel Schwarzenberg.