Der Mann der Stunde – und der Zukunft?

Wieder Linz also. Die Landeshauptstadt ist nicht zum ersten Mal Ort einer gravierenden Veränderung der SPÖ. 1991 wurde sie hier in Sozialdemokratische Partei Österreichs umbenannt. Am 3. Juni wird die Parteispitze neu bestimmt. Wenn es nach dem veröffentlichten Stimmungsbild geht, ist Andreas Babler der Mann der Stunde. Er gilt als Signal gegen das "Weiter so". Aber ist er der Mann der Zukunft? Vieles an dem Traiskirchner erinnert an den ehemaligen SPD-Schreck Kevin Kühnert. Beide starteten bei