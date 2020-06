Städte ohne motorisierten Individualverkehr sind keine Utopie. Sie sind ein Teil unserer Vergangenheit. Die älteste Generation im Land kann sich noch an eine Zeit erinnern, in der das Auto ein Exot auf den Straßen war. Damals gehörten die Straßen noch zu einem großen Teil den Fußgängern. Kinder spielten Fußball, wo sich heute der Pendlerverkehr in die Innenstädte staut.