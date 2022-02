Österreich ist ein Paradies der demokratischen Welt. 2021 wurden 65 Millionen Euro an Steuergeld auf die Bundesparteien aufgeteilt. Nimmt man die Länder dazu, dann sind es Jahr für Jahr weit über 200 Millionen Euro. Das ergibt weltweit immer noch Platz zwei hinter Japan in der staatlichen Pro-Kopf-Förderung, dank der unsere Parteien jenseits von privatem Gönnertum wie in den USA krisenfest wirtschaften sollen. (Kontroll-)rechtlich abgesichert war dieser "Deal mit dem Bürger" nie.