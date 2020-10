Am Dienstag wählt mit den USA die führende Nation dieses Planeten ihren nächsten Präsidenten, am 20. Jänner wird, wenn die Wahlvorhersagen zutreffen, Donald Trump seinen Sessel räumen, die Schlüssel zum Atomkoffer übergeben und Geschichte sein. Oder eben nicht. Dann wird die Zukunft mit Trump, der in seiner zweiten Amtszeit auf nichts mehr Rücksicht nehmen muss, noch ein wenig ungemütlicher. Doch selbst im ersten Fall ist nicht klar, dass es so geschieht wie oben beschrieben. Trump wäre nicht