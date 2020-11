Der Kater nach der  grünen Party

Gemeinsamkeiten von Grün und Blau lassen sich allein wegen der ideologischen Distanz selten finden. In diesen Tagen ist es aber so weit. Beide Parteien sehen ihre wichtigste regionale Kraftquelle in Wien. Genau dort sind FPÖ und Grüne marginalisiert wie lange nicht, wenn auch mit unterschiedlichen Auslösern.