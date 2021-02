Keine Frage: Wenn es um das eigene Überleben geht, dann ist sich jeder selbst der Nächste. So gesehen ist es also nur logisch, dass jede Regierung zuallererst an den Schutz der eigenen Bevölkerung (und an deren Wählerstimmen) denkt. Zumal die Impfung nicht nur vor Tod und Krankheit schützt, sondern auch die Rückkehr in ein normales Leben ermöglicht.