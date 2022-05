Magnus Brunner kann derzeit zuschauen, wie das Geld ins Finanzministerium rinnt. Noch nie haben die Steuerzahler in Österreich in den ersten drei Monaten so viel Umsatz-, Lohn- und Einkommensteuer bezahlt wie heuer. Auch die Körperschaftsteuer sprudelt wieder. Dazu werden noch Dividenden von staatsnahen Betrieben kommen. Da es sich dabei um Firmen wie Verbund und OMV handelt, also zwei Schwergewichte der Energiewirtschaft, ist kein Ende der Einnahmenzugewinne absehbar.