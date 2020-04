Ja, wir halten durch, wir reißen uns zusammen, wir sind vernünftig. Wir kennen die Appelle der Regierung schon auswendig, und die meisten von uns wissen, dass es kaum eine Alternative zu den Beschränkungen gibt, denen wir uns in der Mehrheit sehr diszipliniert fügen. Aber es nagt natürlich am Nervenkorsett, wenn die Perspektiven so trüb vor uns liegen, wenn sich der Weg nicht recht abzeichnet, der uns in die Normalität zurückführt, vom Tempo ganz zu schweigen.