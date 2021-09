Heute wird die Wiener Börse 250 Jahre alt. Ist das ein Grund zum Feiern? Wenn es nach vielen Österreichern geht, wohl eher nicht. In ihren Augen ist die Börse nach wie vor ein Hort des Bösen und der Spekulation. Dabei ist es mindestens so viel Spekulation, auf ein bestimmtes Schnäppchen im Ausverkauf zu hoffen, wie sein Geld langfristig und breit gestreut in Wertpapiere zu investieren.