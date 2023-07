 Der ganz normale  Arbeitsplatz daheim

Die Wirtschaft schwächelt, in manchen Branchen drohen im zweiten Halbjahr deutliche Einbrüche. Dennoch sind so viele Menschen in Oberösterreich beschäftigt wie noch nie. Mit einer Arbeitslosenrate von 3,5 Prozent herrscht weiterhin de facto Vollbeschäftigung. Und während ein paar Leute in der SPÖ von einer 32-Stunden-Woche tagträumen, suchen Betriebe, Krankenhäuser, aber auch Ämter händeringend nach Leuten.