Es ist in Ordnung, dass der Fußball wieder rollt. Und es ist positiv, dass er es erst jetzt wieder tut, nachdem die Anzahl der Corona-Neuinfektionen überschaubar geworden ist. Kommende Woche nimmt die deutsche Bundesliga den Spielbetrieb wieder auf. Ende Mai – so in dieser Woche das Hygienekonzept vom Gesundheitsministerium abgesegnet wird – geht es dann auch in Österreich wieder los.