Der Flughafen muss ein Tor ins Land sein

Mehr als 110 Landungen an einem einzigen Februar-Samstag auf dem Flughafen Salzburg – das erinnert an ein Schlagwort aus der Zeit vor der Pandemie: Overtourism, also einfach zu viele Urlauber. In Linz landet dagegen an einem Samstag im Winter nur eine einzige Passagiermaschine. Klimaschützer wird das freuen, für den Erhalt einer wichtigen Infrastruktur-Einrichtung – und genau das ist ein Flughafen in einer exportorientierten Wirtschaftsregion – ist das wenig zufriedenstellend.