Heute beginnt in Jekaterinburg der Prozess gegen den US-Amerikaner Evan Gershkovich. Die russische Justiz wirft dem Reporter des "Wall Street Journal" Spionage vor. 14 Monate schon sitzt er in U-Haft, unabhängige Beobachter halten die Vorwürfe gegen Gershkovich für an den Haaren herbeigezogen.