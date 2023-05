Ja, es ist sein großer Sieg: Recep Tayyip Erdogan genießt ihn auch in vollen Zügen. Noch vor Bekanntgabe der offiziellen Wahlergebnisse hielt er in Ankara seine Siegesrede. Er versprach seinen jubelnden Anhängern "das Jahrhundert der Türkei". "Bis ins Grab" werde er bei ihnen sein, deutete er an, dass er auch nach seiner neuen Amtszeit, also nach 2028, nicht ans Aufhören denkt.