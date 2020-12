Folgt man der "Logik" der österreichischen Bundesregierung, dann würde Deutschland den Teil-Lockdown in der Coronakrise beenden. Denn die Zahlen – sowohl was die Neuinfektionen als auch die Verstorbenen betrifft – sind beim Nachbarn gemessen an der Bevölkerungsgröße deutlich niedriger als bei uns. So liegt etwa die 7-Tage-Inzidenz im Nachbarland bei 134 Fällen pro 100.000 Einwohner, in Österreich dagegen bei weiterhin viel zu hohen 311.