Seit gestern notiert die Aktie der US-Handelsplattform Coinbase an der US-Technologiebörse Nasdaq. Schon lange wurde einem Börsegang nicht so viel Aufmerksamkeit entgegengebracht. Werden doch bei Coinbase ausschließlich so genannte Kryptowährungen gehandelt, also Bitcoin & Co. Weil der Bitcoin die Welt dieser digitalen Währungen dominiert, geht er damit indirekt selbst an die Börse.