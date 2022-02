Kaum ist das olympische Feuer erloschen, hat er es also tatsächlich getan: Der seit Jahren schwelende Konflikt um die Ukraine hat in der Nacht auf heute eine neue Eskalationsstufe erreicht – orchestriert wurde das vom Aggressor, der im Kreml sitzt. Drehbuchautor Wladimir Putin ließ erst einmal die ihm hündisch ergebenen Marionetten in den seit 2014 besetzten Rebellengebieten in der Ostukraine per Video um Anerkennung und Hilfe betteln.