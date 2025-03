Die Massaker an der Religionsgemeinschaft der Alawiten in Syrien haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Die Hoffnung war groß, dass im von Krisen geschüttelten Nahen Osten wenigstens Syrien auf einem guten Weg ist. Tatsächlich aber war es nach der Machtübernahme der HTS-Islamisten in Damaskus nahezu täglich zu Übergriffen und Racheaktionen gegen mutmaßliche Sympathisanten des gestürzten Regimes von Diktator Bashar al-Assad gekommen.