EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Green Deal für die ersten 100 Tage ihrer Amtszeit versprochen, nun präsentierte sie ihn an Tag 11. Die Materie ist riesig und komplex, das Konvolut von rund 50 Maßnahmen daher noch nicht im Detail ausgearbeitet. Aber erstmals gibt es einen Plan, wie es gelingen könnte, dass Europa 2050 der erste Kontinent ist, der klimaneutral wirtschaftet. Also nicht mehr Treibhausgase in die Luft bläst, als er einspart.