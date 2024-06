Mit all dem Pomp, der in Wien bei den "großen" Begräbnissen aufgeboten wird, finden morgen die Trauerfeierlichkeiten für Österreichs verstorbene erste Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein statt. Erzbischof Schönborn leitet das Requiem im Stephansdom, die gesamte Staatsspitze nimmt teil, die Philharmoniker musizieren; am Nachmittag erfolgt die Beisetzung in einem Ehrengrab am Zentralfriedhof.