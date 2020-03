Drei Tage bedeuten in der US-Politik eine halbe Ewigkeit. Den Beweis dafür trat Joe Biden bei den Vorwahlen der Demokraten an. Innerhalb dieses Zeitraums gelang ihm das politische Wunder des Jahrhunderts. Der politisch totgesagte Kandidat erwachte in South Carolina zu neuem Leben, überzeugte andere Zentristen, aus dem Rennen auszusteigen, und versammelte am Super-Dienstag die Moderaten seiner Partei hinter sich.