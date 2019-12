Was ist schlecht daran, Mittelmaß zu sein? Man erhält vielleicht weniger Aufmerksamkeit. Was gar nicht so schlecht ist, wenn man das Rampenlicht nicht sucht. Oder einfach seine Ruhe haben will. Mittelmaß heißt auch, dass es zwar eine Reihe von Leuten gibt, die durch Talente oder Eifer oder beides herausragen, andere liegen aber weiter zurück.