Ein schöner, satter, grüner Mai liegt hinter uns – und wer sich auf Facebook und Instagram tummelt, durfte glauben, halb Oberösterreich sei auf Kurzurlaub gewesen. Dolce Vita in Venedig, Radeln in Hafling, Grüße aus Bonifacio, Wellbeing-Summit in Bilbao – in dieser Tonart ging es dahin.