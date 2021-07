Wohin soll sich Oberösterreich entwickeln? Das fragten wir Sie, geneigte Leserinnen und Leser, vor sechs Jahren und formulierten, basierend auf Ihren und auch unseren Antworten, 33 Thesen für eine bessere Zukunft unseres Landes. Jetzt, nach sechs Jahren, überprüfen wir, was sich in Oberösterreich tatsächlich bewegt hat. Die Bilanz ist ernüchternd, und man fragt sich, warum die Legislaturperiode in Oberösterreich sechs Jahre dauert.