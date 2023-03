Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten

Es ist wie ein Schlag in die Magengrube für alle Klimaschützer: Alle zwei Wochen genehmigt China ein großes Kohlekraftwerk, während wir in Europa bis 2050 klimaneutral leben wollen. Europa debattiert, ob Autos klimafreundlicher mit Strom oder mit "grünem" Treibstoff betrieben werden, während der bevölkerungsreichste Staat Kohle verbrennt, als gäbe es kein Morgen. Sind also Klimaschutz und Klimaneutralität bis 2050 in der EU sinnlos, wenn der größte CO2-Produzent so agiert?