Viele Erklärungen zur gegenwärtigen Krise der Sozialdemokratie werden nicht ganz an den Haaren herbeigezogen sein, so auch diese: Das gute, alte Aufstiegsversprechen, das seit Mitte des letzten Jahrhunderts gegolten hat, ist nicht länger zu halten: Ihr sollt es einmal besser haben als wir. Ihr sollt es aus eigener Kraft nach oben und zu Wohlstand schaffen können. Strengt euch an, es kommt zurück!