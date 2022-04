Wie können wir die Erinnerung an ein Ereignis wachhalten, dessen letzte Zeitzeugen bald sterben? Wird der Holocaust zu einem blinden Fleck unserer Geschichte? Wir haben zwar die Kennzahlen der Shoah verinnerlicht: Millionen Unschuldige wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Wir haben aber kein Gefühl dafür, was das bedeutet. Das Grauen verliert in der Anonymität der großen Zahlen seinen Schrecken.