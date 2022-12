Das Comeback des Jahres

Das Jahr 2022 biegt in die Zielgerade, es wird in vielerlei Hinsicht als außergewöhnlich in die Geschichte eingehen: als Jahr, in dem der Krieg zurück nach Europa gekommen, Queen Elizabeth nach 70 Jahren auf dem britischen Thron verstorben und ein Oberösterreicher mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist. Es ist auch jenes Jahr, in dem ein für junge Menschen unbekanntes Phänomen zurückgekommen ist – die Zinsen.